“Generazioni”, il festival della collaborazione e della creatività

Villa Casati Stampa di Cinisello Balsamo, nel milanese, ospiterà la quarta edizione di “Generazioni”, il festival nato per mettere in dialogo le diverse anime del territorio, valorizzando partecipazione, creatività e collaborazione. In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, quest’anno il tema dell’evento sarà Le Olimpiadi della Cooperazione. Dove vince chi collabora, un richiamo simbolico ai valori dello spirito olimpico, declinati in chiave cooperativa.

L’evento nasce dalla sinergia tra la cooperativa UniAbita e Fondazione Auprema. Il festival vede il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano, Fondazione Cariplo e Comitato Soci Coop Lombardia Cinisello Balsamo.

Il programma prevede tre giornate di incontri, laboratori, attività sportive, spettacoli e

momenti conviviali, pensati per coinvolgere la comunità del territorio.

Si comincia venerdì 19 settembre con una giornata dedicata a impegno sociale e abitare. L’edizione 2025 vede rinnovarsi ancora la collaborazione tra Fondazione Comunitaria Nord Milano e Fondazione Auprema con l’incontro Nord Milano Solidale: Laboratorio di Welfare Comunitario? per mettere a confronto le realtà associative e del terzo settore del Nord Milano sulla piattaforma Nord Milano Solidale, che in questi anni ha saputo sperimentare, in forma collaborativa, nuove visioni di welfare a partire dai bisogni reali delle comunità. La sera spazio alla solidarietà con “Un risotto per il Social Market e PUF”, a cura dei volontari di Fondazione Auprema, il cui ricavato andrà all’emporio solidale e al Punto Fondazione Auprema.

A seguire musica tra ViBand e Danze popolari.

Sabato 20 settembre, dedicato a comunità e territorio, si aprirà con la biciclettata

cooperativa grazie alla collaborazione con FIAB Cinisello Balsamo che partirà da PUF e

arriverà in Villa Casati facendo tappa in diversi caseggiati UniAbita. Tante le esperienze

creative curate da PUF, a cui si affiancheranno un momento dedicato ai 10 anni del Social

Market Nord Milano, primo emporio solidale del territorio, e il panel “La Foodificazione

delle città- Se il cibo divora i centri urbani”, nato in collaborazione con Slow Food Nord

Milano, un fenomeno che, con la proliferazione di bar, ristoranti e luoghi del consumo

alimentare, sta modificando il tessuto urbano e sociale delle città, incentivando il lavoro

povero. La serata chiuderà con lo spettacolo teatrale A casa loro di Giulio Cavalli e Nello

Scavo con Giulio Cavalli.

Domenica 21 settembre sarà la giornata per i soci e per il gioco, con tante attività ludiche e

sportive: dal torneo di scacchi a quello di burraco e scala 40, dal lancio della ciabatta al

minivolley, passando per il karate e la danza, in collaborazione con l’associazione Pablo

Neruda. Una giornata per divertirsi, stare insieme e vivere lo spirito cooperativo in modo

ludico. Non mancheranno le visite guidate alla Villa, musica dal vivo coi fratelli Balconi e, per chiudere, premiazioni e aperitivo latino.

Il programma completo su generazioni.uniabita.it

Ascolta l’intervista al Presidente di Fondazione Auprema Attilio Miglioli.