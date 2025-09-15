UniPa, Midiri “Invitare premi Nobel un bel messaggio per gli studenti”

PALERMO (ITALPRESS) – “Invitare premi Nobel all’Università è davvero un bel messaggio per gli studenti e un segnale di attenzione, perché li ascoltiamo nel racconto della loro esperienza e della volontà di fare, che è un po’ quello che vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi. Agostini ha fatto un percorso davvero straordinario, vincendo il Nobel per la sua ricerca sugli attosecondi: oggi è una bella occasione di incontro per tutti i ragazzi della facoltà di Fisica, che devono immaginare un domani di diventare anche loro premi Nobel; lo spirito di queste iniziative è proprio questo, innescare la scintilla del genio che ciascuno di loro ha in testa e che noi abbiamo il compito di accendere”. Così il rettore dell’Università degli studi di Palermo, Massimo Midiri, a margine del Simposio internazionale sulla scienza laser ultraveloce intensa (Isuils) con la partecipazione del premio Nobel 2023 per la Fisica Pierre Agostini.

