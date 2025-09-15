Tg News – 15/9/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Cremlino: “La Nato è di fatto in guerra con noi”

– M.O: “Ostaggi spostati in superficie per contrastare Idf”

– 15enne promessa del pattinaggio investita e uccisa da camion

– Studente suicida a Latina, la rabbia dei genitori

– A Reggio Emilia 41enne fermato con taser, muore in ospedale

– Omicidio Pierina Paganelli, processo rinviato al 20 Ottobre

– Tik Tok, Usa e Cina trovano l’intesa

– A Mattarella il premio Burgio: “I diritti dei bambini sono a rischio”

– Previsioni 3B Meteo 16 Settembre

gsl