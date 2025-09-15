“È una medaglia che arriva dal niente, dalle case popolari di Ponte Lambro a Milano”. Sono le prime parole, pronunciate stanotte da Iliass Aouani, 29 anni, Medaglia di bronzo nella maratona ai Mondiali di Atletica di Tokyo. Aouani, di origine marocchine, ha vissuto gli anni della sua infanzia e adolescenza a Milano, nel quartiere Ponte Lambro, dove ha vissuto da quando aveva due anni. “Ho sempre saputo di essere un campione. La parola ‘impossibile’ è soltanto nel dizionario delle persone che vivono di scuse”, ha detto ancora l’atleta intervistato sui social della Federazione italiana di Atletica. Già campione europeo, Aouani ha iniziato a correre a 16 anni, con la storica società Atletica Riccardi di Milano, e ha debuttato in una maratona proprio a Milano nel 2022.
Mondiali atltetica, Bronzo nella Maratona per il milanese Aouani
