Lumsa University Africa Center, Sebastiani “Lavoreremo su più fronti”

ROMA (ITALPRESS) – “È un progetto nato da una spinta del rettore e del consiglio di amministrazione, volto a dare agli studenti della Lumsa una informazione molto aggiornata e attuale sull’Africa che spesso ha un’immagine distorta”. Lo ha dichiarato Pietro Sebastiani, ambasciatore, direttore del Lumsa University Africa Center, a margine della presentazione di questo progetto: “Lavoreremo su più fronti, questo sarà un centro molto accogliente, non si riserverà soltanto per studiosi ma sarà aperto anche ad esperienze sul terreno dei nostri giovani, esperienze non solo accademiche ma che permetteranno una conoscenza profonda delle realtà locali, dal punto di vista dell’imprenditoria, della cultura, del giornalismo e della politica”.

