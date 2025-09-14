Si lancia dal balcone e cade addosso ad una passante uccidendola

Un anziano si è lanciato dal balcone della propria abitazione ed è finito

addosso a una passante causandone la morte. L’aspirante suicida, invece, è sopravvissuto. E’ accaduto in via Fratelli di Dio, nella periferia sud ovest di Milano. L’uomo, 70 anni, ha tentato il suicidio lanciandosi dal quarto piano. Precipitando, è caduto addosso ad una donna 83enne che stava camminando sul marciapiede sottostante. Nulla da fare per la

passante, nonostante i soccorsi del 118. Il 70enne è stato a sua

volta soccorso e trasportato in codice rosso, cosciente, all’Ospedale Niguarda, dove non si troverebbe in pericolo di vita. E’ stato denunciato in stato di libertà per omicidio colposo Dopo l’allarme, dato dai passanti, oltre alle ambulanze sono giunti i Carabinieri del Radiomobile e poi quelli della Stazione di San Cristoforo, che hanno ricostruito la vicenda. Al momento, secondo quanto si è appreso, non ci sono dubbi sul tentativo di

suicidio, sulla cui dinamica non vi sarebbero ombre. La denuncia è un atto dovuto. L’anziano è ricoverato all’ospedale di Niguarda.