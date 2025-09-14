Nasconde cocaina in casa, arrestato

Venerdì scorso a Trezzano sul Naviglio (MI), la Polizia di Stato ha arrestato un albanese di 33 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato un appartamento a Trezzano sul Naviglio (MI) come probabile luogo di detenzione e spaccio di droga. Venerdì pomeriggio, i poliziotti hanno notato il 33enne, che era in evidente attesa di qualcuno all’esterno di uno stabile di via Verdi e lo hanno trovato in possesso di un mazzo di chiavi di un appartamento all’interno dello stabile. All’interno sono stati rinvenuti e sequestrati diversi involucri di droga termosaldati, un sacchetto contenente 43 grammi di cocaina, suddivisi in sette pezzi, 100 euro in contanti, un bilancino di precisione, un cucchiaino e un paio di forbici, entrambi sporchi di sostanza stupefacente.