Accoltellato in strada davanti ai passanti, scene da film nella Chinatown milanese

Un uomo è stato aggredito con un grosso coltello da cucina in via Paolo Sarpi, nella Chinatown milanese, in seguito a una lite furibonda. E’ accaduto stamane attorno alla 11. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe scoppiato un violento litigio tra due cinesi, uno dei quali avrebbe inseguito l’altro fino in un bar e lo avrebbe colpito, ferendolo gravemente, con l’arma da taglio. La vittima, 36 anni, che ha riportato ferite alle braccia, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Niguarda mentre l’aggressore è stato fermato dalla Polizia di Stato. L’aggressione è accaduta davanti ai passanti, che hanno dato l’allarme. L’aggressore, ora fermato, si è poi recato in un bar ed è entrato in bagno per lavarsi le mani e la lama del coltello. Una volta uscito dall’esercizio commerciale, chi aveva assistito poco prima alla scena lo ha indicato agli agenti della Polizia

di Stato nel frattempo allertati. L’aggressore, un cinese di 33 anni, è stato arrestato dalla polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio. Secondo alcuni particolari emersi in queste ore e dalle testimonianze raccolte, la lite sarebbe durata parecchio tempo.

I due sarebbero venuti alle mani lungo via Paolo Sarpi, e si sarebbero inseguiti per parecchi metri, sotto gli occhi della gente, lasciando tante chiazze di sangue lungo la strada.