A Milano il gelato lascia il cono ed entra nell’alta cucina

«Il massimo sarebbe avere clienti che entrano e mi chiedono: cosa mi fai assaggiare oggi? Con la stessa curiosità con cui si entra in un ristorante stellato. Oggi tutti vogliono vedere le cucine degli chef, ma pochi pensano di scoprire il laboratorio di una gelateria.»

Parola di Andrea Zingrillo, maestro gelatiere e fondatore di Gelateria Wally.

Ma è possibile che il gelato artigianale stia diventando un nuovo terreno di sperimentazione gastronomica, al pari dell’alta cucina? L’11 ottobre a Milano venti maestri gelatieri dall’Italia e dal mondo, insieme a una giovane chef stellata, porteranno il gelato fuori dal cono per trasformarlo in un aperitivo gourmet. Un appuntamento che promette di accendere il dibattito: il gelato è ancora “solo dessert” o è pronto a entrare a pieno titolo nel mondo della ristorazione d’autore?

Così Andrea Zingrillo introduce la quinta edizione di “Come Prima Più di Prima”, che sabato 11 ottobre 2025 dalle ore 14.00 alle 22.00 trasformerà Piazzale Lavater in un palcoscenico di creatività artigiana e solidarietà. In un momento in cui il gelato artigianale è al centro di dibattiti pubblici – tra rincari, percezioni distorte e l’assenza di una normativa chiara – l’evento intende riportare l’attenzione sul suo valore autentico: qualità, identità e cultura. Un evento unico nel suo genere Quest’anno 20 maestri gelatieri provenienti da tutta Italia e dall’estero porteranno a Milano creazioni esclusive, ognuna capace di raccontare territori, tradizioni e percorsi di ricerca personale. Dal cioccolato al caffè, dalle fermentazioni agli abbinamenti inediti con formaggi, spezie e liquori, ogni gusto sarà una storia da assaporare. Tra le proposte più sorprendenti, ci saranno lo zabaione in chiave messicana di Poncho Jarero, la ricotta con abbamele e mandorle sarde di Fabrizio Fenu, l’anice e fico delle Marche di Eros Mattiacci, fino all’innovativo “Non è stracciatella” firmato dalla Gelateria Wally, che unisce i migliori formaggi lombardi al cioccolato.

I riflettori si accenderanno sulla masterclass di Giada Farina, anima creativa de “Le Torte di Giada”, che accompagnerà i partecipanti in un percorso unico dietro le quinte del mestiere: un’occasione per scoprire i segreti e le sfide nascoste del lavoro artigianale, tra tecnica, creatività e passione. E per chi ama le esperienze gourmet, l’appuntamento è con l’aperitivo esclusivo “Con Gelato a quattro mani”, che vedrà protagonisti Sara Bellinzona – gastronoma, nota al pubblico come semifinalista di MasterChef 13 e oggi attiva nella cucina di un prestigioso ristorante toscano 2 stelle Michelin – e Stefano Cecconi della Cremeria

Cecconi. Un binomio d’eccezione che unisce l’alta cucina alla creatività gelatiera, dando vita a un’esperienza inedita: per la prima volta il gelato esce dal cono e diventa protagonista di un piatto salato, pensato come aperitivo o come parte di una cena. Preparato in diretta davanti al pubblico, questo incontro tra cucina gourmet e tradizione gelatiera offrirà una nuova prospettiva sul modo di gustare il gelato, trasformandolo da semplice dessert

a ingrediente capace di sorprendere e innovare. Premi, giochi per i bambini e Dj set

Alle 17:00 prenderà il via la grande Caccia al Tesoro di Con-Gelato, ideata in collaborazione con Days of Milan: un’avventura urbana tra le vie di Porta Venezia che condurrà i partecipanti a riscoprire il quartiere, con in palio un premio speciale – ben 150 gelati da gustare nelle migliori dieci gelaterie di Milano.

Durante tutta la giornata non mancheranno occasioni di svago per ogni età: i più piccoli resteranno incantati dalle magie e dai giochi del Mago Tittix, mentre il pubblico potrà divertirsi con “Wally 10 e Lode”, il gioco interattivo che mette alla prova curiosità e velocità premiando i vincitori con la T-shirt ufficiale dell’evento e tanti gadget

esclusivi.

Dalle 19:00 la festa entrerà nel vivo con un DJ set e un brindisi speciale, realizzato in collaborazione con Euforia, l’elegante cocktail bar attiguo a Gelateria Wally, che arricchirà la serata con un tocco esclusivo accanto alle degustazioni di gelato.

Solidarietà al cuore dell’evento Come da tradizione, “Come Prima Più di Prima” conferma anche quest’anno il suo impegno sociale. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Aquilone, realtà milanese che promuove l’inserimento lavorativo di giovani con disabilità o in condizioni di fragilità. Alcuni di loro collaboreranno attivamente con lo staff della Gelateria Wally nella realizzazione della giornata.

Quando: sabato 11 ottobre 2025, dalle 14.00 alle 22.00 Dove: Gelateria Wally, Piazzale Lavater, 20129 Milano