“La femminanza”, la saga familiare che celebra la solidarietà femminile

Antonella Mollicone nel suo romanzo d'esordio racconta la storia di una famiglia che attraversa mezzo secolo, ambientata in un paesino del Lazio. Qui, le donne si riuniscono nella cerchia, dove condividono fatiche e saperi.

Di
Paola Farina
-
0
151

Antonella Mollicone ci presenta “La Femminanza”, il suo romanzo d’esordio pubblicato dalla casa editrice Nord.  Una saga familiare che attraversa mezzo secolo di Storia italiana. E che celebra l’importanza della solidarietà femminile. La storia è ambientata a Rocca d’Arce, paesino in provincia di Frosinone, dove tutti conoscono i Maletazzi, i signori che vivono nel più bel palazzo del centro. Però solo Camilla, la più giovane della famiglia, sa quanti segreti  si nascondono tra quelle stanze, quanto dolore. Un dolore che lei custodisce in silenzio finché, nell’autunno del 1920, Peppina la levatrice non l’accoglie nella cerchia, un gruppo di donne che si ritrova per condividere fatiche e saperi. E è lì che si vive la FEMMINANZA.

Ascolta l’intervista all’autrice

