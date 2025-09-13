“La femminanza”, la saga familiare che celebra la solidarietà femminile

Antonella Mollicone ci presenta “La Femminanza”, il suo romanzo d’esordio pubblicato dalla casa editrice Nord. Una saga familiare che attraversa mezzo secolo di Storia italiana. E che celebra l’importanza della solidarietà femminile. La storia è ambientata a Rocca d’Arce, paesino in provincia di Frosinone, dove tutti conoscono i Maletazzi, i signori che vivono nel più bel palazzo del centro. Però solo Camilla, la più giovane della famiglia, sa quanti segreti si nascondono tra quelle stanze, quanto dolore. Un dolore che lei custodisce in silenzio finché, nell’autunno del 1920, Peppina la levatrice non l’accoglie nella cerchia, un gruppo di donne che si ritrova per condividere fatiche e saperi. E è lì che si vive la FEMMINANZA.
Ascolta l’intervista all’autrice