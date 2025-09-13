Allegri “Nkunku deve trovare la condizione, Leao tornerà col Napoli”

MILANO (ITALPRESS) – Tanti i titoli al termine della conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia della gara di campionato, in casa, contro il Bologna. Da una parte la voglia di cancellare il brutto debutto in campionato, col ko interno contro la Cremonese; dall’altra la soddisfazione per il mercato fatto, soprattutto negli ultimi giorni, e i dubbi di formazione, con Nkunku non ancora in condizioni fisiche ottimali, con Rabiot appena arrivato da Marsiglia e con Leao ancora alle prese col problema al soleo.

“Ora praticamente inizia la stagione, dopo la chiusura del mercato del primo settembre. Il Bologna non è più una sorpresa, è ormai abituata a stare nei piani alti della classifica. Sarà una gara difficile: loro sono una buona squadra. Nella prima partita in casa contro la Cremonese abbiamo fatto alcuni errori, che domani dobbiamo evitare. Bisogna vincere e riscattare il ko della prima gara”, ha detto Allegri. “Sono contento dei giocatori nuovi arrivati dal mercato. La società ha lavorato bene. Siamo tutti focalizzati sul nostro obiettivo principale, ovvero sul tornare a giocare in Champions”, ha aggiunto il tecnico del Milan.

“Leao ha un problema al soleo, che è sempre una cosa fastidiosa e delicata. Non ci sarà domani, non ci sarà secondo me nemmeno a Udine, credo che lo vedremo col Napoli. Il soleo è un muscolo pericoloso. Estupinan sta bene, ha anche recuperato dal jet lag. Pulisic sta bene, non ha alcun problema alla mano. Gli altri stanno tutti bene: abbiamo infortunati solo Leao e Jashari e li aspettiamo con i tempi giusti”, ha precisato poi Allegri.

“Rabiot dal primo minuto già domani? Devo valutare un po’ di cose, soprattutto le condizioni di chi è tornato da poco dagli impegni in Nazionale. Vedremo”, ha affermato ancora l’allenatore rossonero. Chiusura su Nkunku: “Lui è quello che è più indietro sul piano fisico: non si è mai allenato con la squadra quando era al Chelsea. Credo che avrà 25, 30 minuti nelle gambe. Deve trovare la condizione ottimale. Comunque è a disposizione: è un giocatore importante. Ed è sempre utile avere questi giocatori, perchè ti possono aiutare a vincere le partite”.



