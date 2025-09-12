Urbanistica, Renzi: “Sala vada avanti, Paese civile aspetta le sentenze”

Your browser does not support the video tag.

“Un paese civile aspetta le sentenze e rispetta i magistrati. Per come la vedo io, l’amministrazione Sala ha tutto il diritto, aggiungo il dovere, di andare avanti perché non è un avviso di garanzia che può bloccare la città. E penso che quando un avviso di garanzia blocca, facendo dimettere l’assessore o il sindaco, sia un meccanismo profondamente ingiusto perché dà più potere ai magistrati che ai politici. Invece, secondo me, i magistrati devono parlare con le sentenze e i politici con i fatti”. Lo ha dichiarato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine dell’incontro “Il gender gap l’abbiamo rottamato?” inserito nella rassegna ‘Il tempo delle donne’, circa le inchieste sull’urbanistica che hanno colpito Milano. “Penso che dovremmo tutti abituarci, a Milano come in tutte le città, a rispettare le indagini. Sarà che ci sono passato, quindi forse per questo ho visto come funziona. È normale per gli operatori del mondo della stampa, quando c’è un’inchiesta, dedicare spazio. Quello che è un po’ meno normale è la politica che diventa quasi ferma, incantata di fronte all’indagine. C’è un’indagine, allora la politica subito si impaurisce e si preoccupa”, ha concluso Renzi.