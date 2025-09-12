Ucciso in piazza a Voghera, i parenti rifiutano il risarcimento dall’ex assessore

All'udienza preliminare l'ex assessore Massimo Adriatici, imputato per omicidio volontario, ha proposto 220 mila euro alla famiglia di Younes El Boussettaoui. Ma i parenti hanno rifiutato. "Non vogliono il risarcimento ma giustizia" ha detto il loro avvocato.

All’udienza preliminare che vede imputato, con l’accusa di omicidio
volontario, Massimo Adriatici, 50 anni, la difesa ha ribadito la volontà di risarcire i familiari di Younes El Boussettaoui, 39enne marocchino ucciso il 20 luglio 2021 in piazza Meardi a Voghera (Pavia) da un colpo partito dalla pistola dell’ex assessore alla Sicurezza del comune.

Sono stati depositati due assegni per 220mila euro ma la proposta non è stata accettata dagli avvocati di parte civile.  “La famiglia non vuole semplicemente un risarcimento del danno – ha sottolineato Debora Piazza, legale dei familiari di Younes insieme a Marco Romagnoli -. I familiari di Younes vogliono giustizia, e questo sin dall’inizio dell’indagine. Erano già stati depositati degli assegni mesi fa davanti a un notaio, e la famiglia non aveva accettato la proposta”.  “La somma proposta come risarcimento non restituisce l’esatto valore del danno che i familiari della vittima hanno subito – ha aggiunto l’avvocato Romagnoli -. Se la famiglia dovrà essere risarcita, dovrà essere un giudice a stabilire quanto e come”.

