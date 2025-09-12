Ucciso in piazza a Voghera, i parenti rifiutano il risarcimento dall’ex assessore

All’udienza preliminare che vede imputato, con l’accusa di omicidio

volontario, Massimo Adriatici, 50 anni, la difesa ha ribadito la volontà di risarcire i familiari di Younes El Boussettaoui, 39enne marocchino ucciso il 20 luglio 2021 in piazza Meardi a Voghera (Pavia) da un colpo partito dalla pistola dell’ex assessore alla Sicurezza del comune.

Sono stati depositati due assegni per 220mila euro ma la proposta non è stata accettata dagli avvocati di parte civile. “La famiglia non vuole semplicemente un risarcimento del danno – ha sottolineato Debora Piazza, legale dei familiari di Younes insieme a Marco Romagnoli -. I familiari di Younes vogliono giustizia, e questo sin dall’inizio dell’indagine. Erano già stati depositati degli assegni mesi fa davanti a un notaio, e la famiglia non aveva accettato la proposta”. “La somma proposta come risarcimento non restituisce l’esatto valore del danno che i familiari della vittima hanno subito – ha aggiunto l’avvocato Romagnoli -. Se la famiglia dovrà essere risarcita, dovrà essere un giudice a stabilire quanto e come”.