Tg Sport – 12/9/2025

Di
Redazione Radio Lombardia
-
0
32


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il derby d’Italia il piatto forte della giornata di Serie A
– Il Napoli a Firenze, bella sfida tra Milan e Bologna
– MotoGP a Misano, Bagnaia “Weekend importante”
– Jacobs torna a Tokyo, caccia al titolo mondiale
– Buonfiglio “Trovare armonia con Federazioni, DSA ed Enti Promozione”
azn
Print Friendly, PDF & Email

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE