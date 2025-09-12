Tg Sport – 12/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il derby d’Italia il piatto forte della giornata di Serie A
– Il Napoli a Firenze, bella sfida tra Milan e Bologna
– MotoGP a Misano, Bagnaia “Weekend importante”
– Jacobs torna a Tokyo, caccia al titolo mondiale
– Buonfiglio “Trovare armonia con Federazioni, DSA ed Enti Promozione”

