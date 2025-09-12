Schifani “Noi Moderati parte integrante dell’alleanza di centrodestra”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il congresso di Noi Moderati non rappresenta solo un momento di confronto interno, ma è anche una tappa fondamentale nel rafforzamento di tutta la nostra coalizione: Noi Moderati è parte integrante della nostra alleanza, ben prima che fossero presenti i deputati regionali in assemblea l’ho sempre considerato una componente essenziale invitando i rappresentanti ai vertici di maggioranza e riconoscendone il ruolo di quella che giustamente viene definita la quarta gamba della coalizione”. Lo sottolinea in un videomessaggio il presidente della Regione Renato Schifani. durante il congresso regionale di Noi Moderati, tenutosi all’Hotel Addaura Village e Congressi a Palermo. “La candidatura di Dell’Utri alle europee all’interno della lista di Forza Italia ha ulteriormente confermato la solidità di questo legame e la rilevanza di Noi Moderati nel panorama siciliano e nazionale: sono certo che questo congresso saprà tracciare nuove linee di crescita e rafforzare ulteriormente i nostri comuni obiettivi”, aggiunge Schifani.

