Armani, aperti i due testamenti: alla Fondazione tutta la proprietà

Sono stati aperti i due testamenti di Giorgio Armani, scritti di suo pugno e messi in busta sigillata. Alla Fondazione Giorgio Armani va l’intera proprietà di Giorgio Armani Spa: il 9,9% di azioni in proprietà, 90% in nuda proprietà delle azioni di cui l’usufrutto è assegnato a Pantaleo dell’Orco, ai tre nipoti dello stilista e alla sorella Rosanna.

Il compagno e braccio destro di Giorgio Armani avrà il 40% dei diritti di voto nell’azienda di moda fondata dallo stilista. Il 30% dei diritti spetteranno alla Fondazione, il 15% ciascuno ai nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana. Armani ha lasciato la piena proprietà, pari a una quota del 75%, della società L’Immobiliare Srl alla sorella Rosanna e ai nipoti, ai quali lascia anche la restante quota pari al 25% in nuda proprietà. L’usufrutto andrà invece a favore del compagno e braccio destro Leo Dell’Orco. Alla società fanno capo gli immobili di Saint Tropez, Antigua, Broni e Pantelleria.

Nel suo testamento Armani ha messo nero su bianco i principi fondanti che dovranno guidare la Fondazione nella gestione del Gruppo. Tra questi “la gestione delle attività in modo etico, con integrità morale e di correttezza”; “la ricerca di uno stile essenziale, moderno, elegante e non ostentato”; “l’attenzione all’innovazione, eccellenza, qualità e ricercatezza di prodotto”.