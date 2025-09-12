Remid@ a Milano undici centri di facilitazione digitale per supportare la cittadinanza

Con il progetto il Comune investe in un programma gratuito di formazione e sensibilizzazione digitale, che prende per mano la cittadinanza, in particolare persone in condizioni di fragilità economico-sociale, anziane, straniere o in cerca di occupazione.

Di
Luca Levati
-
0
172

Undici centri di facilitazione digitale, distribuiti capillarmente su tutta la città di Milano, per accompagnare i cittadini all’uso consapevole e autonomo del digitale e delle nuove tecnologie. Si chiama Remid@ – Rendere Milano Inclusiva e Digitale il progetto presentato oggi in conferenza stampa a Palazzo Marino, promosso dal Comune di Milano in collaborazione con la Fondazione Mondo Digitale ETS e MigliorAttivaMente APS, e con il contributo di Fondazione di Comunità Milano. Mediante un’azione mirata di engagement, incontri e campagne informative nei quartieri, si pone l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e fornire una risposta integrata al tema del digital divide. Con il progetto Remid@ la città di Milano investe in un programma gratuito di formazione e sensibilizzazione digitale, che prende per mano la cittadinanza, in particolare persone in condizioni di fragilità economico-sociale, anziane, straniere o in cerca di occupazione. Attraverso interventi specifici e personalizzati, il programma intende quindi supportare diverse fasce di popolazione, assicurando loro un accesso equo e facilitato ai servizi digitali e alle opportunità offerte dal progresso tecnologico. Il modello di apprendimento sviluppato è quello intergenerazionale: i giovani, più abituati all’uso delle tecnologie, potranno condividere le loro conoscenze con gli anziani in un ambiente di apprendimento reciproco, così da favorire l’inclusione digitale, ma anche rafforzare i legami comunitari, promuovendo un senso di appartenenza e solidarietà. In questo modo, quindi, la popolazione over 65 potrà accedere più facilmente ai servizi comunali, migliorando la propria autonomia e partecipazione alla vita cittadina. Tra le diverse attività, sono previste una formazione personalizzata rispetto a diversi gruppi di target (persone anziane, straniere, disoccupate e con disabilità) e adattata alle esigenze specifiche di ciascun gruppo; il supporto per il rilascio dello Spid e dell’utilizzo della Cie; la facilitazione e alfabetizzazione rispetto ai servizi digitali offerti sia da soggetti pubblici che privati. È prevista, inoltre, la raccolta di dispositivi tecnologici usati, come computer, tablet e smartphone, che vengono poi riparati e distribuiti ai cittadini e alle cittadine in condizione di fragilità. Tutte le attività si svolgono presso le sedi delle Case di Quartiere: nel Municipio 1 in via Dogana 2; nel Municipio 2 in viale Zara 100 e via via Trasimeno 41; nel Municipio 4 in via don Carlo Sammartino 10 e via Oglio 18; nel Municipio 6 in via Legioni Romane 54 in via San Paolino 18; nel Municipio 7 in via Anselmo da Baggio 54; nel Municipio 8 in via Lessona 20 e via Jacopino da Tradate 9 e nel Municipio 9 in via Brivio 4. I servizi allo sportello e l’attività formativa sono a cura della Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con la non profit MigliorAttivaMente Aps. Il progetto ad oggi può contare su ventidue formatori e mira al coinvolgimento di circa mille cittadine e cittadini entro febbraio 2026. “Con questo progetto davvero molto concreto – spiegano gli assessori, Gaia Romani (Servizi civici) e Lamberto Bertolé (Welfare e Salute), e la Coordinatrice del Board per l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale Layla Pavone – l’Amministrazione supportata dal Terzo settore accompagna la cittadinanza nell’accesso ai servizi online. Sappiamo come, purtroppo, il divario digitale possa diventare un fattore di emarginazione e vera e propria esclusione sociale, ecco perché mettere a disposizione di cittadine e cittadini i centri di facilitazione digitale, dove chi ne ha bisogno potrà ricevere anche dispositivi tecnologici ricondizionati, rappresenta un’occasione per partecipare pianamente alla vita della città. Non a caso, poi, gli sportelli si trovano all’interno delle Case di Quartiere, nate proprio con l’obiettivo di offrire opportunità di scambio intergenerazionale, fondamentali per contrastare la solitudine e promuovere un senso di comunità”. “Con Remind@ rendiamo l’inclusione digitale un servizio di prossimità: nelle Case di Quartiere, con facilitatori e percorsi su misura. Insieme ai partner cittadini e regionali aiutiamo le persone a usare in sicurezza i servizi digitali e a partecipare pienamente alla vita della città. L’obiettivo è trasformare il digitale in risorsa preziosa, in capitale umano – spiega Mirta Michilli, direttrice generale della Fondazione Mondo Digitale –. Il nome del progetto si ispira al mitico re Mida, che abbiamo voluto reinterpretare in chiave sociale e inclusiva: un digitale capace di generare valore e ricchezza per tutti”. “Sono circa 180mila le persone residenti a Milano che hanno dai 75 anni in su, pari al 13% degli abitanti. I giovanissimi tra 5 e 14 anni sono 115mila ovvero l‘8% della popolazione milanese. In sintesi, i milanesi maturi si apprestano a doppiare la generazione dei nipoti – dichiara il direttore di Fondazione di Comunità Milano, Filippo Petrolati –. Dal 2024 la nostra attività filantropica verso i bisogni della silver age si è intensificata e l’inclusione digitale è uno degli aspetti chiave dei prossimi anni. Il progetto Remind@ va in questa direzione e Fondazione di Comunità Milano è al fianco dei suoi promotori”.

Layla Pavonela Coordinatrice del Board per l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale.

Print Friendly, PDF & Email
Articolo precedenteRabiot “Al Milan per Allegri e per vincere, voglio fare 10 gol”
Articolo successivoSoftware e hardware intelligenti, Bosch plasma la mobilità del futuro
Luca Levati
Luca Levati
La prima volta della mia vita in cui “sono andato in onda” è stato il 7 luglio 1978…da allora in radio ho fatto veramente di tutto. Dai programmi di rock all’informazione, passando per regie e montaggi. Giornalista dal maggio 1986 sono arrivato a Radio Lombardia nel marzo del 1989 qualche giorno prima della nascita del primo mio figlio, insomma una botta di vita tutta in un colpo. Brianzolo di nascita e di fatto il maggior tempo della mia vita l’ho passato a Milano città in cui ho avuto la fortuna di sentire spirare il vento della cultura mitteleuropea. Adoro la carbonara, Finale Ligure e il Milan (l’ordine è rigorosamente alfabetico). I libri della vita sono stati e sono: “Avere o essere” di Fromm, “On the road” di Kerouac, “L’insostenibile leggerezza dell’essere” di Milan Kundera, “Grammatica del vivere” di Cooper e l’opera omnia del collega e amico Piero Colaprico (vai Kola!). I film: “Blade Runner“, “Blues Brothers” e “Miracolo a Milano” quando buongiorno voleva dire veramente buongiorno. Ovviamente la musica è centrale nella mia formazione: Pink Floyd, Frank Zappa, Clash, Genesis e John Coltrane tra i miei preferiti. https://www.wikimilano.it/wiki/Luca_Levati
Facebook Instagram Linkedin Spotify Telegram Youtube

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.