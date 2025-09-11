Una raccolta fondi per la famiglia di Mamadou Tourè, morto sul lavoro

Il comune di Lesmo, la parrocchia Santa Maria Assunta di Lesmo, Avis comunale e Fiom Cgil Monza e Brianza hanno promosso una raccolta fondi per i parenti di Mamadou Tourè, 48 anni, morto martedì in un incidente sul lavoro nella ditta in cui lavorava da oltre 25 anni a Monza. Originario della Guinea, con cittadinanza italiana, Mamadou Tourè viveva a Lesmo. Lascia la moglie e quattro figli.

“Il nostro paese è stato colpito dal dolore per la tragica scomparsa di un cittadino lesmese vittima di un incidente sul lavoro l’8 settembre – scrive il comune di Lesmo in una nota –

Per stare accanto alla sua famiglia in questo momento difficile, il Comune di Lesmo sostiene e supporta Avis comunale Lesmo, Fiom Cgil Brianza e Parrocchia Santa Maria Assunta di Lesmo nel promuovere una raccolta fondi a sostegno dei suoi cari. Chiunque voglia contribuire può effettuare una donazione. Ogni gesto, piccolo o grande, sarà un segno concreto di vicinanza e solidarietà. Insieme, come comunità, possiamo trasformare il dolore in sostegno e testimoniare che nessuno è lasciato solo.”

“C’è il tempo della denuncia e c’è il tempo della solidarietà – afferma la Fiom Cgil Monza e Brianza – Non smetteremo di denunciare la strage quotidiana delle morti sul lavoro, ma oggi è il momento della solidarietà concreta. Mamadou Tourè, 48 anni , lavorava da oltre 25 anni nella stessa azienda metalmeccanica di Monza. È morto sul lavoro, lasciando una moglie e quattro figli. Per questo, insieme a Sara Dossola, Avis Comunale Lesmo ODV ed alla Parrocchia S. Maria Assunta di Lesmo, abbiamo avviato una raccolta fondi su per sostenere la sua famiglia”.

Ecco il link per contribuire alla raccolta fondi: gofund.me/d28ed698d