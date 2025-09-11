Una raccolta fondi per la famiglia di Mamadou Tourè, morto sul lavoro

Il comune di Lesmo, la parrocchia Santa Maria Assunta di Lesmo, Avis comunale e Fiom Cgil Monza e Brianza hanno promosso una raccolta fondi per i parenti di Mamadou Tourè, 48 anni, morto martedì in un incidente sul lavoro nella ditta in cui lavorava da oltre 25 anni a Monza. Originario della Guinea, con cittadinanza italiana, Mamadou Tourè viveva a Lesmo. Lascia la moglie e quattro figli.
“C’è il tempo della denuncia e c’è il tempo della solidarietà – afferma la Fiom Cgil Monza e Brianza – Non smetteremo di denunciare la strage quotidiana delle morti sul lavoro, ma oggi è il momento della solidarietà concreta. Mamadou Tourè, 48 anni , lavorava da oltre 25 anni nella stessa azienda metalmeccanica di Monza. È morto sul lavoro, lasciando una moglie e quattro figli. Per questo, insieme a Sara Dossola, Avis Comunale Lesmo ODV ed alla Parrocchia S. Maria Assunta di Lesmo, abbiamo avviato una raccolta fondi su per sostenere la sua famiglia”.
Ecco il link per contribuire alla raccolta fondi: gofund.me/d28ed698d