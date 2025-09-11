Stuprata nel milanese, c’è un fermo

C’è un fermo per la 18enne stuprata la notte tra il 30 e 31 agosto nei pressi della stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, in provincia di Milano. Si tratta di un cittadino straniero, che avrebbe presentato una richiesta di asilo. Non si conosco al momento le sue generalità, si sa soltanto che ad incastrarlo sarebbe stato il Dna. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Lodi, guidata da Laura Pedio, e condotte dai carabinieri della Compagnia di San Donato. Il fermo dovrà essere sottoposto alla convalida del gip.

L’incubo, secondo il racconto della giovane vittima, è cominciato verso 23 di sabato sera. La

ragazza aveva trascorso la serata con la sorella e stava rientrando a casa da sola. Arrivata vicino alla stazione, nei pressi di un sottopassaggio, le si è parato davanti un uomo che l’ha

strattonata e poi portata in un’area verde. Là, nascosto dalla vegetazione, l’ha immobilizzata, picchiata e stuprata. La giovane, è rimasta in balia dell’aggressore per circa un’ora prima di riuscire a chiamare, in lacrime, il 112.

Nel corso delle indagini è stato repertato del materiale

biologico e, per identificare l’aggressore, sono stati effettuati test del dna a tappeto nel centro di accoglienza vicino alla stazione. Controllate anche le telecamere della

zona, comprese quelle dei capannoni industriali.