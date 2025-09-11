Milano commemora l’11 settembre, Sala: “il dolore e lo sgomento restano immutati”

Your browser does not support the video tag.

Si è svolta oggi, davanti a palazzo Isimbardi, la cerimonia di commemorazione dell’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001, con la partecipazione del sindaco Giuseppe Sala e del console generale degli Stati Uniti a Milano Douglass Benning. Dopo aver apposto la corona commemorativa sotto la targa di largo 11 Settembre, è seguita la cerimonia di restituzione alla città, dopo l’opera di restauro iniziata lo scorso 5 maggio, dell’opera “L’uomo della Luce”. “A distanza di 24 anni da quel terribile attentato terroristico, il dolore e lo sgomento restano immutati”. A dichiararlo è stato il sindaco Sala, durante il suo discorso rivolto al pubblico, “Tutti noi ci ricordiamo che in quei giorni si alzò il coro unanime che diceva ‘Siamo tutti Americani’. Con il passare del tempo, quel coro non può perdere valore”. Il console Benning ha invece ribadito l’importanza dell’amicizia tra gli Stati Uniti e l’Italia, e in particolar modo con Milano: “Oggi è un giorno speciale, una giornata triste ma anche importante, perché dimostra le nostre possibilità quando lavoriamo insieme per combattere la violenza politica, il terrorismo, con l’alleanza e l’amicizia centrale che abbiamo tra Italia e Stati Uniti. Per questo è fondamentale: gli Stati Uniti non possono fare tutto da soli, ovviamente cerchiamo degli alleati e degli amici, e non si trova questa cosa dappertutto, ma qui in Italia sì. Con la presenza oggi di tutti gli ufficiali, del Comune e del corpo consolare, devo ringraziare tutti loro e anche il popolo di Milano, perché Milano è sempre stato un posto speciale che dimostra questa relazione che abbiamo, sempre durante la storia ma in particolare oggi, in un giorno così speciale”.