Fashion Week, quest’anno chiude con la celebrazione dei 50 anni del marchio Armani

La Milano Fashion Week in partenza il 23 settembre sarà celebrata nel segno del ricordo di uno dei suoi fondatori, Giorgio Armani, e della sua lezione creativa, imprenditoriale e umana, preziosa nei tempi di trasformazione che la moda sta attraversando.

La Milano Fashion Week anche per questa edizione è realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia ICE e del Comune di Milano. In programma dal 23 al 29 settembre, 171 appuntamenti: 54 sfilate fisiche e 4 digitali, 78 presentazioni, 7 presentazioni su appuntamento e 30 eventi.

Questa edizione vede anche la celebrazione di importanti anniversari. Giorgio Armani, che chiuderà le sfilate domenica 28 settembre, celebrerà i 50 anni del marchio. Laura Biagiotti celebrerà i 60 anni dalla sua Fondazione.

La DoubleJ e Flower Mountain celebreranno il decimo anniversario. Inoltre, Calcaterra quest’anno festeggia i 10 anni di presenza in calendario.

Martedì 23 settembre si terrà l’evento ‘CHI è CHI Awards’ che, giunto quest’anno al 25° anniversario, presenterà ‘I Legami’, dedicando l’edizione ai legami e alle connessioni.

Lo stesso giorno, tra gli eventi organizzati in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana, si terrà la terza edizione del Premio MAESTRI D’ECCELLENZA, dedicato ai più talentuosi artigiani italiani e realizzato da LVMH, Confartigianato Imprese, CNMI e Thélios.

Sempre il 23 settembre si terrà l’evento di inaugurazione del Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana, allestito a Palazzo Giureconsulti.

Il 24 settembre si terrà la sfilata collettiva Floating Wefts Orchid Pavillon, in cui una selezione di brand emergenti cinesi presenterà le proprie collezioni. La sfilata è organizzata nell’ambito di un progetto internazionale in collaborazione con CNMI.

Lo stesso giorno si terrà presso il Teatro Manzoni, la terza edizione dei Black Carpet Awards, cerimonia che celebra l’inclusione, la creatività e la cultura nella comunità globale.

Il 25 settembre, inoltre, Afro Fashion Association presenta ‘Afroditis: Creative Salon Series’, una celebrazione dello spirito creativo afro-discendente e multietnico, custode del patrimonio culturale e artefice del futuro.

Il 27 settembre si terrà l’evento CNMI Sustainable Fashion Awards 2025, realizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, in collaborazione con la UN Alliance for Sustainable Fashion e con il supporto del Comune di Milano. Tra i premi figura il The Bicester Collection Award for Emerging Designer, dedicato ai designer emergenti.

Domenica 28 settembre si terrà invece la undicesima edizione di Milano Moda Graduate. Il progetto, destinato agli studenti delle principali scuole di moda italiane, ritorna grazie al continuo supporto del Main Partner YKK Italia. Quest’anno vedrà il coinvolgimento anche della Starbucks Reserve Roastery Milano.

Il Fashion Hub, infine, quest’anno si presenterà in una nuova veste, grazie al contributo di Sara Sozzani Maino, CNMI International New Talent and Brands Ambassador, che curerà i progetti Future Threads: Italy’s New Wave e New Gen, New Ethos e sarà, anche per questa edizione luogo centrale per la promozione del talento. Ospiterà, infatti, designer della nuova generazione, offrendo loro visibilità e possibilità di networking e business. Continuerà inoltre, ad essere centro di sperimentazione dedicato a innovazione, artigianalità, sostenibilità, formazione e internazionalizzazione.

Tra i progetti a sostegno della nuova generazione di designer, il CNMI Fashion Trust annuncia l’apertura di ‘The Apartment’, spazio multidisciplinare dedicato al dialogo tra moda e arte. La programmazione prevede una settimana di mostre, presentazioni e performance con la partecipazione di giovani artisti in collaborazione con Palazzo Monti. Per tutta la settimana si alterneranno i designer emergenti. L ’iniziativa, che include una raccolta fondi a sostegno del Trust, si propone come piattaforma di valorizzazione della creatività indipendente.



“La Milano Fashion Week Women, con il suo palinsesto ogni stagione più ricco e più denso di eventi di qualità, continua ad essere un motore di sviluppo economico e culturale sia per Milano che per il Paese – dichiara l’assessora allo Sviluppo economico, Moda e Design Alessia Cappello -. Solo qui a Milano, infatti, nel cuore del sistema moda internazionale, la storia della moda e il suo futuro si incontrano in luoghi iconici e pulsanti di creatività e rendono possibili scambi, progetti e connubi unici in cui artigianalità e innovazione sono protagoniste”.

“Celebriamo la Milano Fashion Week nel segno del ricordo di uno dei suoi fondatori: Giorgio Armani. La celebrazione dei 50 anni del brand Giorgio Armani chiuderà un ricco calendario di sfilate, presentazioni ed eventi che prevede importanti e attesi debutti di direzioni creative. Nuovi brand e sostenibilità restano due delle anime pulsanti della manifestazione come confermano i progetti di Camera Nazionale della Moda Italiana: il rinnovato Fashion Hub e l’ottava edizione dei CNMI Sustainable Fashion Awards”– afferma Carlo Capasa, Presidente Camera Nazionale della Moda Italiana.

La campagna di comunicazione continua a dare risalto ai nuovi talenti e ai luoghi rappresentativi di Milano: il luogo scelto per questa edizione è l’Edicola del circuito Quotidiana di Piazzale Lavater, una delle tipiche edicole milanesi. È realizzata da CNMI, Comune di Milano e Yes Milano per promuovere la Milano Fashion Week Women’s Collection Spring/Summer 2026 e con questo obiettivo viene veicolata in tutta la città attraverso le affissioni del Comune di Milano dal 22 al 29 settembre.