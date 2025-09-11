Arrestato il trapper Baby Gang

Il giovane, 24 anni è stato trovato con una pistola in una camera d'albergo di Milano.

Di
Paola Farina
-
0
186

Il trapper Baby Gang, già coinvolto in vari procedimenti giudiziari in questi anni, è stato arrestato nell’ambito di un’indagine della Procura di Lecco, perché trovato in possesso di una pistola mentre era in una camera di un albergo a Milano. E’ stato portato nel carcere di San Vittore. L’indagine della Procura, da quanto si è saputo, è più ampia e riguarda un presunto traffico di armi. Il trapper, 24 anni, è accusato di porto illegale di arma. Stando a quanto riferito dal suo legale, l’avvocato Niccolò Vecchioni, la pistola gli è stata trovata a seguito di una perquisizione effettuata nella stanza di un albergo a Milano dove il cantante si trovava dopo essersi esibito ieri sera al concerto di Emis Killa.
Nell’abitazione del trapper a Calolziocorte, nel Lecchese, i carabinieri hanno trovato altre due pistole clandestine. L’indagine ha portato anche all’arresto di quattro persone, con passaporto macedone, per concorso in detenzione e porto illegale di armi da fuoco comuni e da guerra e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, per un giro d’affari di circa 12mila euro al mese.

