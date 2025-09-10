Maltempo, allagamenti e smottamenti nel varesotto e nel comasco

Numerosi interventi dei vigili del fuoco per le conseguenze delle forti piogge delle scorse ore. Le zone più colpite sono quelle di Sesto Calende e Vergiate in provincia di Varese e Blevio e Torno nel comasco.

Foto d'archivio

Forti piogge si sono abbattute nella notte sulla provincia di Varese. Sono oltre 30 gli interventi di soccorso urgente che hanno impegnato i vigili del fuoco. Le zone più colpite sono quelle di Sesto Calende e Vergiate. Chiusa in via precauzionale una strada allagata a Mercallo. Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi caduti, o pericolanti, e allagamenti. A Cuveglio nella prima mattinata due auto si sono scontrate probabilmente a causa della scarsa visibilità per la pioggia. Una delle due macchine si è ribaltata sul fianco. I vigili del fuoco hanno aiutato i soccorritori del 118 a raggiungere l’automobilista ferito – per fortuna in modo non grave – rimasto bloccato nell’abitacolo.
Danni per il maltempo anche in provincia di Como. Sono circa 50 gli interventi effettuati la scorsa notte dai vigili del fuoco o in conseguenza delle abbondanti piogge. Da segnalare l’evacuazione di 19 residenti a Blevio e di altri 7 a Torno. Le evacuazioni, decise a titolo precauzionale, si sono rese necessarie in seguito a piccole frane e smottamenti. Sempre nel territorio del Comune di Blevio, è stata chiusa la strada provinciale Lariana. Chiuse anche a Como diverse strade a causa di allagamenti, tra cui il lungolago.

