In piazza Duomo il presidio per la Global Sumud Flottilla

Piazza Duomo si è riempita di persone ieri pomeriggio per un presidio organizzato d’urgenza, a sostegno della Global Sumud Flotilla, attaccata da un drone nelle acque tunisine. “Le barche che portano solidarietà e resistenza a Gaza sono state colpite. Non possiamo restare in silenzio. Difendere quelle barche significa difendere il diritto alla libertà, alla giustizia e alla vita per il popolo palestinese. Scendiamo in piazza per chiedere la fine dell’assedio, per difendere la dignità di chi resiste, per non lasciare sola Gaza” ha spiegato la Cgil, tra gli organizzatori del presidio.

“Abbiamo assistito all’ennesimo silenzio assordante delle nostre istituzioni. Il ministro degli esteri Tajani ha dichiarato che non tocca all’Italia fare indagini e che i cittadini italiani a bordo hanno fatto liberamente una scelta sconsiderata e rischiosa. In questa piazza ricordiamo a Tajani che se dei cittadini italiani si stanno imbarcando è proprio perché loro sono complici del genocidio”, ha affermato Ludovica del Global Movement to Gaza.

Alla fine del presidio, alcuni attivisti si sono sdraiati a terra su delle lenzuola sporche di sangue.