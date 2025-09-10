Il treno si ferma a pochi metri dalla voragine, interrotta la linea Milano-Lecco

I vigili del fuoco sono riusciti a bloccare un treno a pochi metri da una voragine causata dal maltempo, nei pressi della stazione di Bulciago.

La linea ferroviaria Milano-Lecco è sospesa per l’intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a fermare un treno a pochi metri da una voragine causata dal maltempo nei pressi della stazione ferroviaria di Bulciago (Lecco), una delle zone più colpite dal forte temporale delle scorse ore. Numerosi i disagi e le richieste di soccorso per allagamenti, smottamenti e alberi pericolanti. La zona più colpita nel lecchese è proprio quella di Bulciago e comuni limitrofi. Numerose le richieste di intervento ai vigili del fuoco per allagamenti, smottamenti e alberi pericolanti, soprattutto nella Brianza lecchese. Danni anche in provincia di Como e di Varese.

