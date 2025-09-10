Arrestato a Cologno Monzese (Mi) pusher con macete

Un 22enne peruviano, irregolare e con precedenti, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Lambrate della Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio e denunciato perché trovato in possesso di un machete con una lama di 51 centimetri.

Un 22enne peruviano, irregolare e con precedenti, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Lambrate della Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio e denunciato perché trovato in possesso di un machete con una lama di 51 centimetri. Intorno alle 18 di lunedì scorso in via Ovidio a Cologno Monzese, i poliziotti hanno notato il 22enne che occultava all’interno della sua borsa a tracolla un involucro e lo hanno fermato per un controllo. Nel corso della perquisizione il pusher è stato trovato con 33 grammi di marijuana e un mazzo di chiavi di cui non ha saputo giustificare il possesso. Il 22enne ha riferito che viveva in strada, all’interno di un’autovettura parcheggiata lì vicino, all’interno della quale sono stati sequestrati un bilancino di precisione oltre ad un machete di 51 centimetri. A seguito di accertamenti gli agenti sono risaliti a un appartamento a Cologno Monzese dove il pusher ha confermato poi di essere domiciliato e dove, all’interno della sua camera, sono stati rivenuti 181 grammi di marijuana, 70 grammi di hashish, circa 4 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 220 euro in contanti.

