Armani, intitolare luogo della cultura? Sacchi: ragioniamo in rispetto famiglia

“Abbiamo iniziato, nel rispetto della famiglia, a ragionare su come la città possa restituire un tributo a questo grandissimo protagonista della cultura, della moda e dello stile italiano”. Lo ha dichiarato Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura, a margine della conferenza di presentazione del MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer, circa la possibilità di intitolare un luogo della cultura di Milano allo stilista Giorgio Armani. “Il sindaco si è espresso sulla possibilità, rimettendo la scelta nelle mani e nella volontà della famiglia per rispettare il recente decesso”. Ha aggiunto: “Ieri è stata annunciata una mostra a Palazzo Citterio a Brera che ripercorre una parte della vita artistica di Armani attraverso le sue collezioni. La città sta ragionando su come poter restituire in maniera simbolica e giusta quello che è stato il grande contributo e la generosità di questa figura straordinaria.” “Il tempo è necessario per fare questo tipo di scelte – ha concluso Sacchi -, ma siamo in dialogo con la famiglia, l’azienda e con tutte le istituzioni che stanno dimostrando una grande vicinanza e partecipazione a questo lutto, anche in termini di restituzione di quella che è stata la grande figura di Armani per Milano”.