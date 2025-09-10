È in pericolo di vita il 31enne originario del Gambia accoltellato la notte scorsa in via
Vitruvio, angolo via Lepetit, a Milano, davanti alla Stazione Centrale di Milano. Operato d’urgenza all’ospedale Niguarda, si trova al momento in prognosi riservata. La polizia sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona sono al vaglio
della polizia, nel tentativo di individuare gli aggressori, con i quali la vittima avrebbe avuto uno scontro per ragioni ancora sconosciute. All’arrivo della volante sul posto, il 31enne ha
fatto in tempo a riferire di essere stato accoltellato da due uomini algerini. La lama non è stata trovata.
Accoltellato per la strada, è grave
