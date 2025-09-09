Tg Economia – 9/9/2025

Di
Redazione Radio Lombardia
-
0
26


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Francia, la crisi politico-finanziaria scuote l’Europa
– La moda italiana e le incognite del dopo-Armani
– L’Italpress cresce in Cina e amplia la collaborazione con CCTV+
– Più costi sociali dai dazi Usa, lo Stato aiuti le imprese dell’export

abr/gtr

Print Friendly, PDF & Email

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE