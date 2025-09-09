Spiava le vicine di casa, arrestato per stalking

E' successo a Casnate con Bernate (Co). L'uomo, 56 anni, è accusato di aver ripetutamente spiato dal buco della serratura le vicine di casa. Alcune donne per sfuggire alle sue attenzioni si sono trasferite.

Di
Paola Farina
-
0
304

La Procura di Como ha chiesto e ottenuto l’arresto di un uomo di 56 anni
residente in una palazzina di Casnate con Bernate (Como) con l’accusa di stalking condominiale. Tra il novembre del 2024 e lo scorso mese di luglio, l’uomo avrebbe commesso una serie di gravi comportamenti molesti nei confronti di alcune vicine di casa spiate “con sfrontatezza e disinvoltura” dal buco della serratura delle loro abitazioni,
e spingendosi in qualche caso anche a compiere atti di autoerotismo sui pianerottoli della palazzina.  Alcune riprese registrate dalle telecamere fatte installare dalle vittime documentano i suoi comportamenti. Alcune vicine di casa, per sfuggire alle attenzioni dell’uomo, si erano trasferite dai parenti o avevano preso l’abitudine di rincasare molto tardi.

Print Friendly, PDF & Email

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.