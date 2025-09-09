La Procura di Como ha chiesto e ottenuto l’arresto di un uomo di 56 anni
residente in una palazzina di Casnate con Bernate (Como) con l’accusa di stalking condominiale. Tra il novembre del 2024 e lo scorso mese di luglio, l’uomo avrebbe commesso una serie di gravi comportamenti molesti nei confronti di alcune vicine di casa spiate “con sfrontatezza e disinvoltura” dal buco della serratura delle loro abitazioni,
e spingendosi in qualche caso anche a compiere atti di autoerotismo sui pianerottoli della palazzina. Alcune riprese registrate dalle telecamere fatte installare dalle vittime documentano i suoi comportamenti. Alcune vicine di casa, per sfuggire alle attenzioni dell’uomo, si erano trasferite dai parenti o avevano preso l’abitudine di rincasare molto tardi.
Spiava le vicine di casa, arrestato per stalking
