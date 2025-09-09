Scarcerato l’agente che ha investito e ucciso un 25enne sulle strisce pedonali

E’ stato scarcerato e resta indagato a piede libero il 26enne poliziotto che, fuori servizio, poco prima delle 6 di sabato scorso a Milano, ha travolto e ucciso con la sua auto il 25enne Matteo Barone, in via Porpora, all’angolo con via Adelchi, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Lo ha deciso il gip di Milano Roberto Crepaldi che ha convalidato l’arresto per omicidio stradale, eseguito dalla Polizia locale, ma non ha disposto alcuna misura cautelare per il giovane. La Procura aveva chiesto per l’agente, risultato positivo all’alcoltest, oltre alla convalida dell’arresto, anche la custodia cautelare in carcere, contestando, in particolare, il pericolo di reiterazione del reato. Esigenza cautelare che, stando al provvedimento del giudice, non sussiste.