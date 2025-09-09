Scarcerato l’agente che ha investito e ucciso un 25enne sulle strisce pedonali

Di
Paola Farina
-
0
171
Milano, Fiori in Via Porpora luogo dell'incidente mortale dove ha perso la vita Matteo Baroni.

E’ stato scarcerato e resta indagato a piede libero il 26enne poliziotto che, fuori servizio, poco prima delle 6 di sabato scorso a Milano, ha travolto e ucciso con la sua auto il 25enne Matteo Barone, in via Porpora, all’angolo con via Adelchi, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Lo ha deciso il gip di Milano Roberto Crepaldi che ha convalidato l’arresto per omicidio stradale, eseguito dalla Polizia locale, ma non ha disposto alcuna misura cautelare per il giovane. La Procura aveva chiesto per l’agente, risultato positivo all’alcoltest, oltre alla convalida dell’arresto, anche la custodia cautelare in carcere, contestando, in particolare, il pericolo di reiterazione del reato. Esigenza cautelare che, stando al provvedimento del giudice, non sussiste.

Print Friendly, PDF & Email

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.