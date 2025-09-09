Ritrovati 3 quintali di oggetti rubati, due arresti per ricettazione

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato per ricettazione un cittadino georgiano di 36 anni e un rumeno di 46 anni e ha sequestrato 324 kg di preziosi in argento e oltre 61mila euro in contanti.

Giovedì 4 settembre, intorno alle 17 in via Giulio Cesare Procaccini a Milano, i poliziotti della Squadra Mobile milanese hanno notato il 36enne e il 46enne che, con fare sospetto, a bordo di un’auto a noleggio, si sono fermati in prossimità di un palazzo in attesa di qualcuno; poco dopo, dallo stabile è uscito un uomo che, dopo aver consegnato loro una busta, è velocemente rientrato.

Gli agenti, insospettiti, hanno bloccato i due uomini e, a seguito di perquisizione, il 36enne è stato trovato in possesso di tre grammi di marijuana; all’interno della loro auto sono stati rinvenuti 12 monili e 15 lingotti artigianali d’argento dal peso di oltre sette chili, numerose carte di credito, diversi telefoni cellulari e diversi mazzi di chiavi oltre alla somma di 52.980 euro in contanti.

A seguito di accertamenti, i poliziotti sono risaliti a un box in via Fernando e Maddalena De Padova a Vimodrone (Mi) dove sono stati sequestrati svariati monili in argento per un peso totale di oltre 200 chili e una bilancia di grandi dimensioni. Inoltre, nel parcheggio adiacente al box, all’interno di un’auto riconducibile al 46enne, sono stati trovati ulteriori oggetti in argento per un peso totale di 114 chili, una bilancia di piccole dimensioni oltre alla somma di 8.700 euro in contanti.

Entrambi gli uomini al termine degli accertamenti di rito sono stati portati nel carcere di San Vittore.

Per facilitare l’individuazione dei beni sequestrati da parte delle vittime di tale reato, nei prossimi giorni, gli oggetti potranno essere visionati accedendo sul sito della Questura di Milano, nella sezione bacheca oggetti trovati, cliccando qui.