Impresa in Patagonia degli alpinisti lombardi Della Bordella e Majori

I due hanno realizzato la prima salita invernale della via Casarotto, sul Pilastro Goretta del Fitz Roy (3.405 metri). Si tratta - come la definiscono gli esperti - di "una delle linee più visionarie e difficili nella storia dell'alpinismo patagonico".

Di
Luca Levati
-
0
543

Impresa nella Patagonia argentina per gli alpinisti lombardi Matteo Della Bordella varesino ma Ragno di Lecco e Marco Majori guida alpina di Bormio, che hanno realizzato la prima salita invernale della via Casarotto, sul Pilastro Goretta del Fitz Roy (3.405 metri). Si tratta – come la definiscono gli esperti – di “una delle linee più visionarie e difficili nella storia dell’alpinismo patagonico”. Casarotto, classe 1948 e morto nel 1986 sul K2, il 19 gennaio 1979 raggiunse la cima principale del Fitz Roy, firmando la prima solitaria assoluta sulla montagna e l’unica via mai aperta in solitaria sull’intero massiccio. Con oltre 1.500 metri di sviluppo, difficoltà fino al settimo grado e passaggi in artificiale, è una delle vie più impegnative in Patagonia.

