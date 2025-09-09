Con la raccolta di Milano Sospesa la scuola è un diritto per tutti

Con l’inizio dell’anno scolastico, Milano Sospesa torna a raccogliere il materiale per i bambini e le bambine di famiglie in difficoltà economica. Come succede ormai da qualche anno, l’associazione promuove una raccolta per chi non riesce a comprare tutto l’occorrente richiesto dalle scuole. I costi sono sempre più alti e molte famiglie non ce la fanno. Ecco quindi che viene in aiuto il volontariato: l’iniziativa è partita dal basso e, anno dopo anno, sta coinvolgendo sempre più realtà e persone. Tutti possono dare un contributo.
I punti di raccolta:
sede Milano Sospesa – via Cuore Immacolato di Maria 5
ogni sabato dalle 10.30 alle 12.30
Bibliothe Milano – via Dezza 50
da martedì a venerdì dalle 15.30/18.30 sabato 10.30/12.30 e 15.30/19.30
Biblioteca Chiesa Rossa – via San Domenico Savio 3
da martedì a venerdì 9/19
sabato 10/18
Associazione IAD Bambiniancora – via Procaccini 34
da lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 18.30
in portineria anche dalle 9 alle 12 sabato 9/11 sempre in portineria
Ascolta l’intervista a Michela Stassano di Milano Sospesa