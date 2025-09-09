Arruolava jihadisti per azioni terroristiche, arrestato

Un bengalese di 37 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di arruolare giovani stranieri da impiegare in azioni terroristiche. L’uomo, residente nel mantovano, è stato fermato al termine di una complessa indagine della Procura di Brescia.

Gli investigatori della Digos di Brescia, con i colleghi di Genova e di Mantova,lo hanno individuato nell’ambito di un’altra indagine che ha portato alla condanna di un giovane affiliato all’associazione terroristica Tehrik e Taliban Pakistan (TPP), una ramificazione di Al Qaeda. Dalle indagini è emerso che era stato indottrinato proprio dal 37enne, ora ai domiciliari.

Secondo le indagini, il 37enne aderiva all’Islam più radicale, predicando la compenetrazione tra fede e lotta armata. Dall’analisi del suo smartphone, è emerso l’interesse dell’uomo per video contenenti tecniche operative di addestramento militare. L’uomo è stato trovato inoltre in possesso di “numeroso materiale d’area” di propaganda estremista. Questi elementi, secondo gli inquirenti, confermerebbero appunto l’adesione del 37enne alla visione radicale dell’Islam, fondata sulla fusione tra fede e lotta armata, fino alla prospettiva del martirio.

“L’operazione condotta oggi a Brescia, che ha portato all’arresto di uno straniero accusato di arruolare giovani jihadisti, rappresenta una chiara dimostrazione dell’efficacia del nostro sistema di sicurezza nel prevenire e contrastare le minacce terroristiche”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.