Vimercate (Mb), presentata l’Ac Leon: “la nostra ambizione è arrivare al professionismo”

"La nostra ambizione è quella di arrivare al professionismo. Una volta era un sogno, oggi è un obiettivo tangibile e misurabile.", ha spiegato Michele Bonello uno dei soci del club.

Di
Luca Levati
-
0
211

Si è tenuta nei giorni scorsi presso la Leon Arena di Vimercate (Mb) la conferenza stampa di presentazione della prima squadra AC Leon, militante nel campionato di Serie D, in vista della stagione sportiva 2025/2026. 

All’incontro hanno partecipato i soci del club Michele Bonello e Angelo Todisco, l’allenatore Matteo Vullo e il capitano della prima squadra Mattia Bonseri, che hanno illustrato alla stampa e ai presenti i progetti futuri della società, le novità tecniche e gli obiettivi per il nuovo campionato. Gli altri due soci del club, Bruno Presezzi e Mirko Mannino, assenti per impegni, hanno comunque fatto pervenire il proprio sostegno alla squadra e al progetto societario.

Durante l’incontro è stato posto l’accento sugli investimenti già avviati e in programma per i prossimi due anni, con particolare attenzione allo sviluppo del settore giovanile, al potenziamento delle infrastrutture sportive e al rafforzamento della rosa. I soci Bonello e Todisco hanno ribadito l’impegno del club nel costruire una realtà solida, ambiziosa e radicata nel territorio, capace di diventare un punto di riferimento nel panorama dilettantistico nazionale, con un particolare riferimento alla “contaminazione positiva” tra l’ambiente AC Leon e tutti coloro che gravitano intorno ad esso, tra cui i tifosi.

L’allenatore Matteo Vullo, arrivato da poche settimane alla guida tecnica della prima squadra, ha presentato la rosa per la stagione 2025/2026 e ha sottolineato la qualità del gruppo costituito da diversi veterani e da molti nuovi innesti, esprimendo grande fiducia nel lavoro svolto e nelle potenzialità della squadra.

Il capitano Mattia Bonseri, volto simbolo dell’AC Leon, ha parlato del clima all’interno dello spogliatoio e della voglia del gruppo di affrontare con determinazione la nuova stagione.

Da sx Bonello, Vullo e Bonseri.

Dichiarazioni

Matteo Vullo – Allenatore AC Leon:
“Una delle prime cose che ho detto ai miei ragazzi avvicinandoci agli impegni ufficiali è stata l’importanza di unire i concetti di passione e divertimento. Nonostante il nostro sia un lavoro e venga fatto con grande serietà e impegno, deve portarci dei benefici, non solo da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista emotivo e mentale. Ci deve far stare bene e deve far star bene gli altri e per far star bene gli altri bisogna trasmettere emozioni alla gente ed emozionarci noi stessi. Questo è il succo del gioco del calcio”

Mattia Bonseri – Capitano AC Leon:
“Mi riallaccio anche io al tema dell’emozione, in particolare ripensando a tutto ciò che abbiamo vissuto durante la scorsa stagione, e quello che ci deve spronare è proprio il pensiero di poterlo rivivere. Dobbiamo unirci tutti, vecchi e nuovi, sotto questo punto di vista e capire che vincere è bello ma fare gruppo lo è ancora di più e tutto il resto verrà di conseguenza.”

Intervista a  Michele Bonello membro Cda.

 

Luca Levati
Luca Levati
