Recuperata la volpe che vagava sui tetti di Arcore (Mb)

L'animale è stato messo in sicurezza da Said Beid, il pet detective noto per la sua abilità nel recuperare gli animali. L'uomo ha trasferito la volpe al Cras Stella del Nord di Calolziocorte (Lc).

Di
Luca Levati
Nella serata di domenica l’animale è stato messo in sicurezza da Said Beid, il pet detective noto per la sua abilità nel recuperare gli animali. L’uomo ha trasferito la volpe al Cras Stella del Nord di Calolziocorte (Lc). La volpe era stata vista aggirarsi per la città brianzola venerdì mattina quando è stata “recuperata” agli agenti della Polizia che su indicazione dell’ Ats Brianza l’hanno riportata nei boschi di Bernate. L’animale però il giorno siccessivo si è rfatto vivo in città salendo sui tetti della case di via Battisti. Siad Beid ha postato video e foto dell’animale e ha spiegato che “molti pensavano fosse solo disorientata, ma la realtà era diversa. Da vicino si notano bene i suoi segni particolari: è molto magra, con costole e fianchi rientrati; ha lo sguardo spaventato ma anche stanco e segnato; il mantello è poco folto, soprattutto sulle zampe e all’attacco della coda;nel complesso appare debilitata ma vigile, segno che con le cure potrà riprendersi.”

Said Beid (Foto da Facebook)

 

 

