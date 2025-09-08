Monza, record di pubblico al Gran Premio

Sono state 369.041 le persone registrate all'Autodromo di Monza, il 10% in più rispetto all'edizione dello scorso anno.

Il Gran Premio di Formula 1 di Monza ha registrato il record di spettatori.
Sono state 369.041 le persone registrate all’Autodromo di Monza, il 10% in più rispetto all’edizione dello scorso anno. La corsa si conferma così come uno degli appuntamenti più attesi e seguiti del calendario del Mondiale e premia la capacità di attrarre e gestire grandi eventi sportivi internazionali dell’intero sistema organizzativo italiano. Ora si guarda già al 2026:  nei prossimi giorni sarà possibile acquistare i biglietti per l’edizione 97 del Gran Premio d’Italia, in programma dal 4 al 6 settembre del prossimo anno.
Nonostante la delusione per le performance della Ferrari, dunque, anche quest’anno la Formula 1 ha portato a Monza tre giorni di festa, tra motori, musica e buon cibo, alla presenza di tante personalità del mondo dello sport, della politica, dell’imprenditoria e dello spettacolo. Tra i volti noti presenti a Monza, gli chef Alessandro Borghese e Gordon Ramsey, i rapper Fabio Rovazzi e Lazza, la cantante Rose Villain, i cantautori Alfa e Clara Soccini, e Stash dei The Kolors. Il mondo del calcio ha risposto all’appello con alcuni calciatori del Monza, tra cui il capitano, Matteo Pessina, Antonio Candreva e Mario Balotelli. Anche il mondo imprenditoriale ha risposto all’appello: in prima fila il presidente di Stellantis e di Ferrari, John Elkann, insieme all’imprenditore Flavio Briatore, accompagnato da Elisabetta Gregoraci.

