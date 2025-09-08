Incidente mortale sul lavoro a Monza, operaio muore schiacciato

Sempre in Brianza, a Desio, un operaio di 37 anni è rimasto gravemente ferito cadendo da un'impalcatura.

Di
Paola Farina
-
0
237

Incidente mortale sul lavoro stamattina a Monza: la vittima è un operaio di 48 anni. E’ successo intorno alle 11 in un’azienda di via Angelo Mauri. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine. In base alle prime informazioni fornite dal 118, l’uomo è  morto per un trauma da schiacciamento. Sul posto i soccorritori e le forze dell’ordine. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Sempre stamattina in Brianza, a Desio, si è verificato un altro grave infortunio sul lavoro. Un operaio di 37 anni è caduto da un’impalcatura, da un’altezza di circa 10 metri, in un cantiere di via Milano. Subito soccorso, è stato portato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza

