Gilli “La Compagnia di San Paolo investe su innovazione tecnologica”

TORINO (ITALPRESS) – Questa mattina viene firmato un protocollo di intesa sull’innovazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca, che dimostra una vocazione non soltanto territoriale, ma anche nazionale di Compagnia di San Paolo ed è anche il riconoscimento del ruolo che le fondazioni filantropiche possono avere nel finanziamento della ricerca e dell’innovazione. I punti sono cinque. Uno legato al Piano Mattei, quali iniziative di Compagnia possono estendersi ed essere utili nell’ambito di questo piano. Un secondo punto è quello dell’innovazione e quindi del supporto alla competitività nell’ambito del trasferimento tecnologico, un terzo punto è quello dell’attrazione di talenti e internazionalizzazione del nostro sistema universitario, certamente in primis quello territoriale, ma in senso lato del sistema Paese. C’è un quarto punto più specifico sulle azioni di trasferimento tecnologico e di accelerazione che fa la Compagnia di San Paolo e infine il supporto di Compagnia di San Paolo alle infrastrutture di ricerca, sia con gli atenei che con i centri di ricerca, in particolare il centro AI4Industry”. Così il presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, Marco Gilli, alla firma del protocollo d’intesa per rafforzare la competitività del sistema universitario e della ricerca, stipulato insieme al Ministero dell’Università e della Ricerca oggi a Torino. “Noi investiamo complessivamente ogni anno circa 50 milioni in innovazione, quindi una parte rilevante dei nostri grant filantropici. E poi abbiamo degli investimenti cosiddetti mission related, che sono quegli investimenti pazienti che danno un ritorno nel lungo termine e siamo a circa 100 milioni” ha aggiunto Gilli.

