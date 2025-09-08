Atm, riapre la M2 tra Cadorna e Garibaldi

Sono terminati i lavori di riqualificazione straordinaria: tornano operative le stazioni di Lanza e Moscova.

Di
Paola Farina
-
0
146

Questa mattina ha riaperto la tratta della linea 2 della metropolitana tra Cadorna e Garibaldi e sono tornate operative anche le stazioni di Lanza e di Moscova. I treni viaggiano quindi sull’intera linea seguendo il normale orario di servizio, con l’apertura della metro alle ore 5,30 e la chiusura alle ore 0,30. Lo comunica Atm, dopo il cantiere di manutenzione straordinaria.  I lavori si sono svolti in soli 51 giorni e hanno comportato una ristrutturazione complessa dell’infrastruttura. Sono stati sostituiti i binari ed è stata rinnovata integralmente la sede ferroviaria con la posa di 2.400 metri di rotaie, 700 metri cubi di calcestruzzo e 3.300 metri quadri di materassino antivibrante.
Per i primi giorni di riapertura, i treni adotteranno una velocità ridotta tra Lanza e Moscova a garanzia del consolidamento dei materiali utilizzati.

Si è trattato di un intervento di manutenzione straordinaria, indispensabile per una tratta di quasi 50 anni di età, dove oltre 60 tecnici hanno lavorato senza sosta dal 19 luglio al 7 settembre per condizionare il meno possibile la circolazione. Atm ringrazia clienti e cittadini per la collaborazione in questo periodo di interruzione.

 Proseguono invece i cantieri per la realizzazione di 6 ascensori a Lanza e Moscova – stazioni originariamente non progettate per ospitare questo tipo di impianti – che saranno pronti entro la fine del 2025.
Per la linea M2, oltre a Lanza e a Moscova, saranno realizzati altri 31 ascensori in 15 stazioni: Sant’Agostino, Cascina Gobba, Gioia, Cologno Centro, Cologno Sud, Piola, Porta Genova, Sant’Ambrogio, Garibaldi, Lambrate, Cimiano, Cascina Antonietta, Villa Pompea, Cascina Burrona e Crescenzago. Inoltre, verranno installati 3 montascale nella stazione di Caiazzo.

 

