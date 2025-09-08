A Bari il nuovo terminal bus, assessore Ciliento “Valore aggiunto”





BARI (ITALPRESS) – È stato inaugurato questa mattina ed è da subito in funzione il nuovo terminal bus di Bari Centrale destinato alle corse extraurbane. In grado di gestire circa 400 bus al giorno, per oltre 147mila transiti e tre milioni di passeggeri all’anno, lo snodo rappresenta nelle intenzioni un importante passo verso la modernizzazione e l’efficienza dei servizi pubblici di mobilità in città, utile a migliorare l’accessibilità e la qualità del viaggio e a garantire maggiore sicurezza per i cittadini e i visitatori. “Il terminal – ha affermato l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia Debora Ciliento – rappresenta un valore aggiunto molto importante da un punto di vista ambientale, perché toglie da via Capuzzi, e a seguire dalle altre aree, mezzi ad alto impatto per la cittadinanza. Soprattutto, è un progetto su cui da tempo si stava lavorando”.

xa2/col3/mca3