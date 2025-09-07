Nordio “Il dissenso della magistratura non diventi conflitto politico”

CERNOBBIO (ITALPRESS) – “Il mio è stato un appello quasi accorato affinché la magistratura non si accodi alla politica in un referendum che minaccia di essere un referendum pro o contro il governo, cosa che non deve essere e non dovrebbe essere almeno nelle nostre intenzioni. Io capisco e rispetto il dissenso che ha la magistratura verso questa riforma, ma mi auguro che non diventi un conflitto politico perché se la magistratura si agganciasse alla politica perderebbe quella immagine di imparzialità che deve avere e che purtroppo oggi molti italiani non ravvisano nella stessa magistratura, Quindi sarebbe un aggravarsi di una situazione che già in parte è difficile”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio in un punto stampa a margine del Forum Teha di Cernobbio.

