Giovane investito e ucciso da un agente fuori servizio a Milano

Il 25enne Matteo Barone è stato falciato sulle strisce pedonali da un’auto all’alba di sabato mattina in via Porpora, all’angolo con via Adelchi, a Milano. I soccorsi sono stati immediati ma il giovane, trasportato in codice rosso al Policlinico, è morto all’arrivo in ospedale. Sotto choc l’automobilista, un agente di polizia coetaneo della vittima che era libero dal servizio. Sottoposto agli accertamenti di legge, è stato arrestato per omicidio stradale: era positivo all’alcoltest e non ha dato la precedenza al pedone, come previsto dal codice della strada quando una persona attraversa sulle strisce pedonali.

La giovane vittima, Matteo Barone, si era trasferito nel capoluogo lombardo per inseguire il sogno di sfondare nella musica. Era infatti un grande appassionato di trap. L’incidente è avvenuto a due passi dalla sua abitazione, mentre stava rientrato da una nottata con gli amici. Anche il poliziotto, risultato positivo all’alcoltest, stava tornando a casa dopo alcune ore di svago con gli amici.