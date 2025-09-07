Carlo Acutis proclamato santo dal Papa

“I beati Pier Giorgio e Carlo Acutis li iscriviamo nell’Albo dei santi stabilendo che in tutta la Chiesa essi siano devotamente onorati tra i santi”: con questa formula ufficiale, pronunciata in latino, Frassati e Acutis sono stati proclamati santi da Papa Leone XIV all’inizio della messa a Piazza San Pietro. Sono dunque state portate le loro reliquie all’altare. . Sul sagrato della piazza il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Presente l’intera famiglia Acutis: il papà Andrea, la mamma Antonia, il fratello Michele e la sorella Francesca. Piazza San Pietro è piena di fedeli, circa 80 mila. È quanto rende noto la sala stampa della Santa Sede. La folla di fedeli arriva fino a metà di via della Conciliazione. A concelebrare la messa anche l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini e i sacerdoti ambrosiani. Tantissimi i giovani.

“Pier Giorgio e Carlo hanno vissuto questo amore per Gesù Cristo soprattutto nell’Eucaristia ma anche nei poveri, nei fratelli e nelle sorelle” ha detto Papa Leone parlando dei due nuovi giovani santi. L’esempio dei santi, ha detto il Papa nell’omelia, “ci chiama, a buttarci senza esitazioni nell’avventura” che Dio ci propone, “con l’intelligenza e la forza che vengono dal suo Spirito e che possiamo accogliere nella misura in cui ci spogliamo di noi stessi, – ha aggiunto – delle cose e delle idee a cui siamo attaccati, per metterci in ascolto della sua parola”. “Il rischio più grande della vita è quello di sprecarla al di fuori del progetto di Dio”. “I santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis sono un invito rivolto a tutti noi, soprattutto ai giovani, a non sciupare la vita, ma a orientarla verso l’alto e a farne un capolavoro”.