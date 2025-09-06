Puglia, Ciliento “Programmato l’acquisto di altri treni con nuovo FSC”

BARI (ITALPRESS) – “Avevamo premura di inaugurare questo treno, l’ultimo arrivato, il prima possibile, proprio perché abbiamo necessità di metterlo subito in circolazione. È un treno ‘Rock’, come gli altri due che abbiamo inaugurato qualche mese fa, e rientra in un discorso di investimenti che la Regione Puglia ha fatto e che sta continuando a programmare”. Lo ha detto l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia, Debora Ciliento, a margine della consegna dell’ultimo treno per il Regionale di Trenitalia: “Queste sono risorse dell’FSC 14-20, ma allo stesso tempo abbiamo programmato l’acquisto di altri treni con il nuovo FSC, sancendo ulteriormente la presenza sulla linea Adriatica di treni nuovi, che hanno una vita media di tre anni. Questo aspetto è importante a livello europeo”.

