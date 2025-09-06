“La cena delle anime”, una saga familiare nel cuore di una Sardegna misteriosa

Il romanzo di Maria Laura Berlinguer, pur essendo un esordio, ha già venduto i i diritti di traduzione in diversi paesi. La storia è ambientata in Sardegna: è una saga familiare che attraversa i secoli.

La Cena delle Anime” (ed. HarperCollins) di Maria Laura Berlinguer è una saga familiare che attraversa i secoli e scava nel cuore di una Sardegna misteriosa, dove la vita e la morte, il passato e il presente camminano fianco a fianco.

In Sardegna, nella notte tra Ognissanti e il due novembre, le tavole vengono apparecchiate per accogliere i defunti. Per “sa chena pro sos mortos” si tirano fuori le migliori tovaglie ricamate, i piatti delle feste, l’aria si riempie di profumi di erbe e pane, in attesa che le anime tornino nelle case che hanno amato. Tutto questo Iride Dessì non lo ricorda più. Vive da anni lontano da Padria, il paese nel cuore aspro e luminoso del Meilogu, dove è cresciuta. È solo la morte del padre che l’ha riportata lì. Nella grande dimora dei Dessì, ricchi possidenti di Padria, tutto è rimasto com’era e nelle stanze cariche di memorie pare quasi di sentire gli avi sussurrare. È Tata, la donna che si è presa cura di lei quando era bambina, custode di saperi antichi e segreti mai rivelati, a guidare Iride tra le ombre che sembrano abitare ogni angolo. E che chiedono di essere ascoltate.

Per caso o per destino, una vecchia fotografia, ingiallita dal tempo, induce Iride a sfogliare le pagine del grande libro del passato, e a imbattersi in Mimì Oppes, trisavola ribelle destinata a un matrimonio infelice. Così, Iride ripercorre una storia che ha il sapore della leggenda, rivive l’amicizia profonda tra Mimì ed Elisabeth Hope, donna inglese incredibilmente libera e indipendente, e l’amore travolgente e inatteso con Emanuele Manca, un leggendario bandito che faceva parlare di sé a Padria.

Costruito come un gioco di scatole cinesi alla Cime tempestose, mescolando ricordi familiari e invenzioni romanzesche, “La cena delle anime” attraversa i secoli e le generazioni, scava nel cuore di una Sardegna misteriosa, dove la vita e la morte, il passato e il presente camminano ancora fianco a fianco.

Maria Laura Berlinguer presenterà il suo libro a Milano giovedì 11 settembre alle 18.30 presso Aprés Coup in collaborazione con La Scatola Lilla.

Ascolta l’intervista all’autrice Maria Laura Berlinguer

 

