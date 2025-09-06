In piazza per il Leoncavallo: “Giù le mani dalla città”

Migliaia di persone a Milano per il corteo a sostegno del Leoncavallo, dopo lo sgombero di due settimane fa.

Il primo dei due cortei di protesta è partito alle 13 da piazza Duca D’Aosta per raggiungere Porta Venezia e unirsi al secondo e grande corteo. All’altezza di via Melchiorre Gioia

i partecipanti sono entrati nel cantiere del ‘Pirellino’, tra le opere al centro delle inchieste sull’urbanistica, lanciando slogan contro il Comune di Milano e Manfredi Catella, manager

indagato dalla Procura di Milano per presunti abusi edilizi. L’irruzione, pacifica e simbolica, è avvenuta sotto gli occhi della forze dell’ordine. I manifestanti sono saliti in cima al cantiere, sopra la grande pubblicità che campeggia sull’incrocio con Melchiorre

Gioia, utilizzando le stesse scale di cantiere che si trovano a lato. Gli attivisti hanno acceso fumogeni e lanciato petardi, mentre i manifestanti in strada, tra canti e balli hanno

invocato agli altoparlanti dei furgoni “spazi pubblici non speculazione edilizia”.



Poco prima delle 15 è partito da porta Venezia a Milano il grande corteo contro lo sgombero del centro sociale Leoncavallo. I manifestanti percorreranno le vie del centro per arrivare in piazza Fontana, anche se i promotori puntano ad arrivare in piazza Duomo. In testa al corteo, che conta già migliaia di persone, c’è lo striscione con la scritta ‘Giù le mani dalla città’, poi le Mamme antifasciste del Leoncavallo, tra cui la presidente dell’associazione Marina Boer.



Tra gli striscioni uno recita, “Leoncavallo il Sogno alternativo” e “Contro i padroni della città, Leoncavallo 50 anni ancora”. Tra i politici sfilano Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana e il segretario del Pd di Milano Alessandro Capelli, oltre al presidente di Anpi Milano Primo Minelli. Tra le personalità del mondo dello spettacolo c’è l’attore Paolo Rossi, Bebo Storti e Claudio Bisio. “Questa è una manifestazione non un funerale – ha detto uno dei promotori della manifestazione dal megafono in testa al corteo – che ricorda che il Leoncavallo è un’icona dei valori alternativi e che deve continuare a esistere, non dobbiamo uccidere i sogni ma avere passione e desiderio della vita”.